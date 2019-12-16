Автоледи на Range Rover протаранила несколько машин на Адмирала Трибуца

Автоледи на Range Rover протаранила несколько автомобилей на улице Адмирала Трибуца. По рассказам очевидцев в соцсетях, неприятное ДТП произошло вечером 30 сентября.
Владелец одного из пострадавших авто рассказал, что женщина на черной иномарке въехала в припаркованные у домов №5-7 автомобили, после чего развернулась на дороге и уехала. Повреждения получили пять машин, обошлось без пострадавших. По словам автомобилиста, поведение женщины 35 лет на вид было неадекватным, но заснять автоледи на видео не удалось.
Видео: в Пушкине столкнулись три машины.
Фото: ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП / "ВКонтакте"
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