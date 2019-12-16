Автоледи на Range Rover протаранила несколько машин на Адмирала Трибуца

По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно.

Автоледи на Range Rover протаранила несколько автомобилей на улице Адмирала Трибуца. По рассказам очевидцев в соцсетях, неприятное ДТП произошло вечером 30 сентября.

Владелец одного из пострадавших авто рассказал, что женщина на черной иномарке въехала в припаркованные у домов №5-7 автомобили, после чего развернулась на дороге и уехала. Повреждения получили пять машин, обошлось без пострадавших. По словам автомобилиста, поведение женщины 35 лет на вид было неадекватным, но заснять автоледи на видео не удалось.

Видео: в Пушкине столкнулись три машины.

Фото: ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП / "ВКонтакте"