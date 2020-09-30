Видео: в Пушкине столкнулись три машины

Пострадали трое.

В среду, 30 сентября, в Пушкине произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что на перекрестке Павловского шоссе и Саперной улицы столкнулись три машины. В распоряжение редакции Piter.TV попала запись с камер видеонаблюдения. Видно, как мужчина выезжает на полосу для встречного движения, где сталкивается с движущимся автомобилем и задевает еще одно стоящее авто. Троих пострадавших госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Ранее мы писали, что найденные в Петербурге человеческие останки могут быть связаны с ритуальными убийствами.

Видео: Piter.TV