Найденные в Петербурге человеческие останки могут быть связаны с ритуальными убийствами

В соцсетях город прозвали "Расчленинградом".

В связи с участившимися случаями громких и жестоких убийств в Петербурге, эксперт-криминалист главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин рассказал "Невским Новостям", что часть убийств связана с ритуальными обрядами.

Так, по статистике 10% уголовных дел, заведенных после нахождения частей тела, связаны с ритуальным расчленением.

Это там, где отчленяются определенные части тела для определенных ритуалов. Тут все гораздо сложнее, но тут это не единичное расчленение, есть серия целая. Мы тут четко говорим о маньяках и серийных убийцах прокомментировал эксперт.

По словам криминалиста, особый "интерес" представляет собой голова (череп) человека. Кирюхин отметил, что до сих пор существуют секты экспрессивной, экстремисткой направленности. Участники производят ритуальные убийства, а затем приносят убитого в жертву разным существам.

Так, к примеру, в деле об убийстве рэпера Энди Картрайта тоже присутствует данная версия. Друг убитого предположил, что Марина Кохал могла убить мужа из ритуальных побуждений. Девушка позиционировала себя в видеоблоге как астролог, увлекалась практиками майя и составлением гороскопов серийных убийц.

Ранее мы писали, что в Петербурге обнаружили расчлененные человеческие останки.

Фото: pixabay