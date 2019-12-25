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Найденные в Петербурге человеческие останки могут быть связаны с ритуальными убийствами
Сегодня, 17:58
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smirenny

Найденные в Петербурге человеческие останки могут быть связаны с ритуальными убийствами

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В соцсетях город прозвали "Расчленинградом".

В связи с участившимися случаями громких и жестоких убийств в Петербурге, эксперт-криминалист  главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин рассказал "Невским Новостям", что часть убийств связана с ритуальными обрядами.

Так, по статистике 10% уголовных дел, заведенных после нахождения частей тела, связаны с ритуальным расчленением. 

Это там, где отчленяются определенные части тела для определенных ритуалов. Тут все гораздо сложнее, но тут это не единичное расчленение, есть серия целая. Мы тут четко говорим о маньяках и серийных убийцах

прокомментировал эксперт.

По словам криминалиста, особый "интерес" представляет собой голова (череп) человека. Кирюхин отметил, что до сих пор существуют секты экспрессивной, экстремисткой направленности. Участники производят ритуальные убийства, а затем приносят убитого в жертву разным существам.

Так, к примеру, в деле об убийстве рэпера Энди Картрайта тоже присутствует данная версия. Друг убитого предположил, что Марина Кохал могла убить мужа из ритуальных побуждений. Девушка позиционировала себя в видеоблоге как астролог, увлекалась практиками майя и составлением гороскопов серийных убийц. 

Ранее мы писали, что в Петербурге обнаружили расчлененные человеческие останки.

Фото: pixabay

Теги: ритуальное убийство, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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