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Между Мурино и проспектом Культуры иномарка сбила пешехода

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Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

В ночь на 21 августа пешеход попал под машину на одном из участков КАД. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастье произошло на 28-м километре на кольцевой дороге между Мурино и проспектом Культуры. Пешеход пытался перебежать дорогу не по "зебре" и оказался под колесами легковушки. Он погиб на месте случившегося до прибытия медиков.

На данный момент уточняются подробности произошедшего. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе Петербург-Невель в ДТП погибли три человека.

Видео: "Мегаполис"

Теги: дтп в мурино, кад авария, насмерть сбили пешехода
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Маслова Нина
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