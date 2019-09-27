Между Мурино и проспектом Культуры иномарка сбила пешехода

В ночь на 21 августа пешеход попал под машину на одном из участков КАД. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Несчастье произошло на 28-м километре на кольцевой дороге между Мурино и проспектом Культуры. Пешеход пытался перебежать дорогу не по "зебре" и оказался под колесами легковушки. Он погиб на месте случившегося до прибытия медиков.
На данный момент уточняются подробности произошедшего. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе Петербург-Невель в ДТП погибли три человека.
Видео: "Мегаполис"
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