На трассе Петербург-Невель в ДТП погибли три человека

Легковой автомобиль и фура столкнулись под Псковом.

В ночь на субботу, 21 августа, в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли люди. Несчастье произошло на федеральной трассе Петербург-Невель около Пскова. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что легковушка, двигавшаяся в сторону Северной столицы, выехала на встречную полосу движения и влетела на высокой скорости в грузовой автомобиль Volvo. В результате столкновения машина загорелась. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что иномарка насмерть сбила пешехода на Колпинском шоссе.

Фото: Piter.tv