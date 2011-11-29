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На трассе Петербург-Невель в ДТП погибли три человека
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На трассе Петербург-Невель в ДТП погибли три человека

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Легковой автомобиль и фура столкнулись под Псковом.

В ночь на субботу, 21 августа, в Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли люди. Несчастье произошло на федеральной трассе Петербург-Невель около Пскова. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что легковушка, двигавшаяся в сторону Северной столицы, выехала на встречную полосу движения и влетела на высокой скорости в грузовой автомобиль Volvo. В результате столкновения машина загорелась. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте. 

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что иномарка насмерть сбила пешехода на Колпинском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: аварии псков, дтп петербург-невель, смертельное дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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