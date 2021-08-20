Иномарка насмерть сбила пешехода на Колпинском шоссе

Тело лежало в десяти метрах от пешеходного перехода.

Вечером 19 августа в Пушкинском районе Петербурга произошла смертельная авария. В сети опубликовано видео с места происшествия.

По словам очевидцев, около 20 часов на Колпинском шоссе под колеса иномарки попал человек. От полученных травм он скончался на месте аварии.

Тело погибшего лежало в десяти метрах от пешеходного перехода. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что у станции метро "Пионерская" иномарка оставила такси без бампера.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Серж Скурьят