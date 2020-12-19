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Видео: у станции метро "Пионерская" иномарка оставила такси без бампера

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Авария произошла вечером 19 августа.

В Петербурге у станции метро "Пионерская" иномарка оставила такси без бампера в результате столкновения. Об этом 19 августа Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Водитель такси явно рассчитывал проехать на перекрестке. Однако плану помешала белая иномарка, водитель которой всячески старался объехать виновника аварии. В результате ДТП пострадал лишь передний бампер автомобиля "Таксовичкоф". Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что каршеринг въехал в столб у метро "Парк Победы".

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, пионерская, такси
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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