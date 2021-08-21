В Пушкинском районе водитель "Хендая" насмерть сбил пешехода

ДТП произошло утром 17 сентября.

Утром воскресенья, 17 сентября, в Пушкинском районе на Колпинском шоссе произошло ДТП. 22-летний водитель насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Управлявший авто "Хендай" совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на 32-летнего мужчину, который скончался на месте аварии.

Полиция по данному факту проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красном Селе в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки "Ниссана".

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти