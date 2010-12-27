Водителя оштрафовали на миллион после смерти пешехода на Одоевской

Кроме того, мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно и лишению прав на 1 год.

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Дмитрия Прокофьева, который насмерть сбил пешехода на улице Одоевского. Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно и лишению прав на 1 год. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Авария произошла 18 марта 2016 года. Прокофьев, сидя за рулем Citroen Jumper, двигался по улице Одоевского. Перед нерегулируемым пешеходным переходом он затормозил, однако не учел наледь, образовавшуюся после прорыва трубы. В результате машина наехала на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Прокофьев свою вину не признал, заявив, что не смог избежать ДТП из-за наледи на дороге. Экспертиза показала, что у водителя была возможность предотвратить происшествие, но он ей не воспользовался.

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Фото: Piter.TV