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Вчера, 23:32
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В районе КАД у Мурино произошло массовое ДТП

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На момент публикации информации о пострадавших нет.

На Кольцевой автодороге (КАД) у Мурино вечером 7 июня произошло массовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Предварительно, в стоявшие автомобили на высокой скорости влетела еще одна машина. На момент публикации информации о пострадавших нет. 

Также у места аварии около 22:00 скопилась пробка. Отмечается, что движение перекрывали по двум полосам.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом погиб 13-летний водитель мопеда.

Видео, фото: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: дтп в мурино, массовое дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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