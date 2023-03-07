В районе КАД у Мурино произошло массовое ДТП

На момент публикации информации о пострадавших нет.

На Кольцевой автодороге (КАД) у Мурино вечером 7 июня произошло массовое ДТП. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Предварительно, в стоявшие автомобили на высокой скорости влетела еще одна машина. На момент публикации информации о пострадавших нет.

Также у места аварии около 22:00 скопилась пробка. Отмечается, что движение перекрывали по двум полосам.

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Видео, фото: Telegram / Топ новости Петербурга