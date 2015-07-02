Под Петербургом погиб 13-летний водитель мопеда

Он был в шлеме, который от удара раскололся.

Проводится проверка по факту аварии с мопедом, в котором один подросток погиб, а второй получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На автодороге "Кузьминки — Островки" во Всеволожском районе 7 июня 13-летний подросток за рулем мопеда не справился с управлением и наехал на мусорный бак.

В результате ДТП подросток-водитель погиб. Он был в шлеме, который от удара раскололся. Пассажир в возрасте 14 лет (без шлема) получил тяжелые травмы.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на проспекте Энергетиков пострадала девочка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти