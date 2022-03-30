В ДТП на проспекте Энергетиков пострадала девочка

Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге проводится проверка после ДТП с иномаркой на проспекте Энергетиков у дома № 35. Иномарка сбила ребенка 6 июня в 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем машины "Форд" находился 50-летний водитель. Автомобилист, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на переходившую проезжую часть 9-летнюю девочку, находившуюся без сопровождения взрослых.

В результате случившегося школьница пострадала. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Демьяна Бедного иномарка сбила ребенка на самокате.

Фото: Piter.tv