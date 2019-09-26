Информации о пострадавших нет. На данный момент движение трамваев восстановлено.

В воскресенье, 27 июня, На пересечении Петергофского шоссе и Партизана Германа столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел вечером. На пересечении улиц ударились белые автомобили Skoda и Mini Cooper. На кадрах видео можно наблюдать, что передняя часть автомобиля Mini Cooper сильно повреждена. Информации о пострадавших нет. На данный момент движение трамваев восстановлено.

Недавно произошло еще одно серьезное дорожное происешствие. На перекрестке Планерной и Долгозерной улиц столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

Ранее Piter.tv писал, что на Новгородском проспекте загорелся автомобиль Chevrolet Niva.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Вконаткте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб