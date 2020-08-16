На Новгородском проспекте загорелся автомобиль Chevrolet Niva

На месте сотрудники выяснили, что в автомобиле "Нива Шевроле", который находился у дома №10 на Новгородском проспекте, обгорела внутренняя обшивка багажника.

В воскресенье, 27 июня, в Шушарах загорелся автомобиль Chevrolet Niva. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Информация о пожаре поступила в 19:13. На месте сотрудники выяснили, что в автомобиле "Нива Шевроле", который находился у дома №10 на Новгородском проспекте, обгорела внутренняя обшивка багажника. Через 6 минут пожар был потушен. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено 2 единицы техники и 10 пожарников.

Ранее Piter.tv писал, что на Светлановском проспекте 35-летний петербуржец пострадал при пожаре в квартире.

Фото: pixabay.com