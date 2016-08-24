К счастью, водитель успел съехать к обочине и покинуть машину.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что на петербургской дамбе сгорел дотла каршеринговый автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Отмечается, что водитель успел съехать на обочину и покинуть автомобиль. Что стало причиной возгорания неизвестно. По словам очевидцев, пламя очень быстро охватило каршеринг.

В итоге автомобиль выгорел полностью.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге спрос на каршеринг вырос на 50%.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк