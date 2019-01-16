После пандемии из восьми каршеринговых компаний в Северной столице остались лишь три.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Петербурге спрос на каршеринг вырос на 50%. Об этом сообщают "Невские новости".

Пресс-секретарь "Делимобиля" Ульяна Смольская отметила, в настоящий момент динамика бронирования каршеринга на текущий момент бьет рекорды. По её словам, каршеринг как неотъемлемый сервис в транспортной экосистеме городов выполняет ряд очень важных социально-экономических функций. Например, один автомобиль каршеринга заменяет 5-8 личных автомобилей.

Отмечается, что после пандемии из восьми каршеринговых компаний в Северной столице остались лишь три.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев оштрафовали на сотни тысяч рублей за парковку во время пандемии.

Фото:Делимобиль/вк