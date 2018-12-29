Петербуржец бросил каршеринговое авто в сугробе

Автомобиль "припаркован" недалеко от "Радуги".

В среду, 16 января, петербуржецы возмутились поступком водителя, который бросил каршеринговое авто в сугробе. Об этом инциденте горожане сообщают в соцсетях.

Автомобиль "припаркован" недалеко от "Радуги".

Очередная брошенка каршеринг на Космонавтов, напротив трк Радуга. До сих пор там. Служб нет, никого нет, стоит - закрыло правый ряд сообщает очевидец

Кроме того, внимательные пользователи увидели, что у автомобиля есть повреждения. Так, многие из горожан подозревают, что водитель просто скрылся с места аварии.

Сами выезжали с парковки от "Радуги", а делик летел там, решили показать нам "арабский дрифт", но не увидел знака лежачего и улетел в сугроб отмичают горожане

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк