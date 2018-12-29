В Невском районе хулиган расстреливал окна из травмата: есть пострадавшие 

Мужчина был в наркотическом опьянении.

Полицейские Невского района поймали хулигана, который расстреливал окна жилых домов из травмата. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 13 января, на Искровском проспекте. На место оперативно выехали полицейские, которые взяли с поличным 20-летнего горожанина. В последствии выяснилось, что злоумышленник совершал преступление в состоянии наркотического опьянения.

Изначально мужчину привлекли к административной ответственности. Однако, позже в службу позвонил 45-летний жилец дома, по которому производилась стрельба. Как оказалось, петербуржец получил пулевые ранения головы, челюсти и грудной клетки.

В итоге на стрелка завели дело уже по статье УК.

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