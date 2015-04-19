Более 30 нелегальных мигрантов выявлены в петербургском общежитии

Правоохранительные органы привлекли постояльцев общежития к административной ответственности.

В доме по адресу Петергофское шоссе, 73 инспекция полиции обнаружила нелегальных мигрантов из Средней Азии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В доме прооживали 95 выходцев из Средней Азии. 32 человека находились на территории России нелегально. Правоохранительные органы привлекли постояльцев общежития к административной ответственности. За нарушение норм миграционного законодательства в их отношении возбудили дело по статье КоАП РФ ("нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации").

Напомним, что в начале марта полиция искала нелегалов среди водителей маршруток Ленобласти. Было заключено несколько административных протоколов.