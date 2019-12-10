На перекрестке Планерной и Долгозерной улиц столкнулись большегруз и легковой автомобиль

По предварительным данным, серьезно пострадал водитель легковой машины, на фотографии видно, что передняя часть автомобиля очень сильно повреждена.

В воскресенье вечером, 27 июня, на перекрестке Планерной и Долгоозерной улиц врезались два автомобиля. Об это сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По информации "Мегаполиса", дорожное происшествие создали легковушка Volkswagen и большегруз, к месту прибыли спасатели и машина реанимации. По предварительным данным, серьезно пострадал водитель легковой машины, на фотографии видно, что передняя часть автомобиля очень сильно повреждена.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что с Литейного моста спрыгнул мужчина. На кадрах видео можно наблюдать, как 44-летний мужчина снимает рюкзак, затем обувь и переваливается через парапет.

Фото: Telegram / Мегаполис