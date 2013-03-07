С Литейного моста спрыгнул мужчина

По данным источника, мужчина был трезвый. Он получил повреждение предплечья, его госпитализировали.

В воскресенье, 27 июня, мужчина спрыгнул с Литейного моста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром в 8:40. На кадрах видео можно наблюдать, как 44-летний мужчина снимает рюкзак, затем обувь и переваливается через парапет. По данным источника, мужчина был трезвый. Он получил повреждение предплечья, его госпитализировали.

Недавно Piter.tv писал, что петербургский "курьер" прыгнул с моста на крышу теплохода к заказчику. После успешной передачи заказа курьер прыгнул в воду и добрался до берега.

Ранее Piter.tv сообщал, что Путин поручил вакцинировать от COVID-19 работающих мигрантов.

Видео: Piter.tv

