Петербургский "курьер" прыгнул с моста на крышу теплохода к заказчику

После успешной передачи заказа курьер прыгнул в воду и добрался до берега.

Петербуржцы стали свидетелями экстремальной передачи заказа курьера службы доставки, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Недалеко от Марсова поля курьер с розовой термосумкой спрыгнул с моста прямо на крышу теплохода и отдал заказ клиенту. Совершить прыжок удалось без травм. После того, как заказчик получил желаемое, курьер прыгнул в воду и вплавь добрался до берега.

Позже оказалось, что экстремальный курьер на самом деле блогер. В декабре прошлого года он стал известен после ролика, где полуголый пробежал по крышам машин на Невском проспекте.

Ранее мы писали, что в Петербурге умер актер из "Улиц разбитый фонарей" Андрей Погребинский.

Фото: скриншот видео телеканала "Санкт-Петербург"