Петербургский "курьер" прыгнул с моста на крышу теплохода к заказчику

Петербуржцы стали свидетелями экстремальной передачи заказа курьера службы доставки, передает телеканал "Санкт-Петербург".
Недалеко от Марсова поля курьер с розовой термосумкой спрыгнул с моста прямо на крышу теплохода и отдал заказ клиенту. Совершить прыжок удалось без травм. После того, как заказчик получил желаемое, курьер прыгнул в воду и вплавь добрался до берега.
Позже оказалось, что экстремальный курьер на самом деле блогер. В декабре прошлого года он стал известен после ролика, где полуголый пробежал по крышам машин на Невском проспекте.
Ранее мы писали, что в Петербурге умер актер из "Улиц разбитый фонарей" Андрей Погребинский.
Фото: скриншот видео телеканала "Санкт-Петербург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все