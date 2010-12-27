Житель Новой Москвы зверски убил свою сестру в подъезде дома

По сообщениям в СМИ, обкуренный парень пытался изгнать бесов из своей родной сестры.

В подъезде жилого дома в Новой Москве родной брат зверски расправился со своей сестрой.

ТАСС со ссылкой на представителя СУ СК по г. Москва сообщает, что в Новой Москве задержан молодой человек 2001 года рождения, который подозревается в убийстве своей сестры 1998 года рождения. На теле девушки, найденной в подъезде дома, где они вместе проживали, обнаружены множественные ножевые ранения.

При обыске у молодого человека были обнаружены курительные смеси. В СМИ появилась информация, что молодой человек под действием наркотических веществ совершил ритуальное убийство, изгоняя бесов. Телеграм - канал BAZA сообщает, что рядом с телом девушки задержали молодого парня. На его обнаженном теле были странные знаки, нарисованные кровью. Парень объяснил, что убить сестру его заставил Люцифер.

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