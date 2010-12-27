В Калуге мужчина забил насмерть свою сожительницу, чтобы самоутвердиться перед друзьями

Также мужчина обвиняется в мошенничестве с банковской картой.

В Калуге пойдет под суд 40летний мужчина, который забил насмерть свою сожительницу.

По версии следствия, сообщает СУ СК РФ по Калужской области, в один декабрьских дней общие знакомые пригласили в гости мужчину для застолья. С ним пришла его сожительница. Компания в течение нескольких дней распивала спиртные напитки. Мужчина все эти дни периодически совершал над сожительницей насильственные действия, при этом избивая ее.

Остальные мужчины не придавали этому значения, полагая, что данные отношения в порядке вещей в этой паре. Спустя несколько дней потерпевшая скончалась, и только тогда знакомые заявили в полицию. За это время изверг успел скрыться, но вскоре был задержан. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть женщины наступила в результате систематических ударов по жизненно важным органам головы и туловища.

На допросе мужчина сообщил следователю, что на почве ревности и под воздействием алкоголя, для самоутверждения перед общими знакомыми, неоднократно избивал сожительницу. СУ СК РФ по Калужской области

Кроме того, выяснилось, что ранее вместе с ранее судимым приятелем калужанин нашел банковскую карту, с которой можно было покупать товары на сумму меньше 1000 рублей. Когда хозяин обнаружил пропажу и заблокировал карту, мошенников вычислили по кадрам с камеры наблюдения.

Сейчас уголовное дело завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчину ждет лишение свободы сроком до 15 лет. Его подельника по мошенничеству с банковской картой ждет до 6 лет лишения свободы.

Ранее: В Бурятии 11-месячный малыш больше суток провел с телами убитых родителей

Фото: СУ СК РФ по Калужской области.