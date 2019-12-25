Житель Москвы связал петербуржца и похитил у него смартфон

Малознакомый мужчина угрожал жителю Северной столицы ножом.

Полиция решает, возбуждать ли уголовное дело после того, как на петербуржца напал москвич и украл у него мобильный телефон за 5 тысяч рублей. Как узнал Piter.tv, потерпевшего связали под угрозой канцелярского ножа.

Инцидент произошел ночью 27 июля, но о нем решили заявить только 31 июля. Мужчины находились в квартире 29-летнего петербуржца на проспекте Большевиков. Конфликт произошел после совместного распития алкоголя.

Установить личность злоумышленника полицейским помогли камеры, установленные на доме. Отмечается, что ранее у москвича уже были проблемы с законом. В 2018 году он был осужден за разбой на 2 года, но вышел на свободу на 9 месяцев раньше.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве жены.

Фото: Piter.tv