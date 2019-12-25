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Житель Москвы связал петербуржца и похитил у него смартфон
Сегодня, 9:25
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Житель Москвы связал петербуржца и похитил у него смартфон

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Малознакомый мужчина угрожал жителю Северной столицы ножом.

Полиция решает, возбуждать ли уголовное дело после того, как на петербуржца напал москвич и украл у него мобильный телефон за 5 тысяч рублей. Как узнал Piter.tv, потерпевшего связали под угрозой канцелярского ножа.

Инцидент произошел ночью 27 июля, но о нем решили заявить только 31 июля. Мужчины находились в квартире 29-летнего петербуржца на проспекте Большевиков. Конфликт произошел после совместного распития алкоголя. 

Установить личность злоумышленника полицейским помогли камеры, установленные на доме. Отмечается, что ранее у москвича уже были проблемы с законом. В 2018 году он был осужден за разбой на 2 года, но вышел на свободу на 9 месяцев раньше. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве жены. 

Фото: Piter.tv

Теги: кража, разбой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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