Жильцы не знают, как снять пугающие кости со стен.

Житель Москвы повесил отрубленные головы животных в подъезде. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на сообщение российского журналиста Анны Монгайт. В собственном Facebook-аккаунте представительница СМи заявила о том, что в ее жилом комплексе разгорелся скандал. Она сняла на видео развешанные головы и рога лесного скота.

Сосед вывесил на этаже свою коллекцию отрубленных голов. Причем, судя по запаху, отрубленных относительно недавно. Кто именно, неизвестно. То ли охотник, то ли сатанист. Анна Монгайт, журналист

Ситуация не понравилась вегетарианцам, проживающим в ЖК. Они устроили разбирательства в общем чате жильцов. При этом москвичи сами не собираются снимать головы лосей и кабанов, так как боятся к ним приближаться. Также источник не исключил, что автор такого "дизайна" может быть вооружен.

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Фото и видео: Facebook / Anna Mongayt