В Китае ученые нашли останки динозавра с сохранившимися ядрами клеток

Ученым удалось извлечь участок хряща.

Палеонтологи из Китая смогли выделить хрящевые клетки у динозавра возрастом 125 миллионов лет. Причем ученым удалось распознать ядра в клетках. Об этом сообщает портал New Atlas.

Ученые не впервые находят клеточные ядра и потенциальную ДНК в окаменелостях динозавров. Но новый образец старше предыдущих находок на 50 миллионов лет. Обычно палеонтологам удается найти лишь кости. Однако в этот раз в провинции Ляонин исследователи нашли останки хищного вида каудиптерикса. Замедлить разложение тела динозавра помогли в том числе извержения, которые были характерны в то время для этой местности.

Команда извлекла участок хряща каудиптерикса из его правой бедренной кости. При деминерализации ученые также смогли выделить ядро и нити хроматина, структуры, из которых состоят хромосомы.

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