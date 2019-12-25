Житель Металлостроя выстрелил себе в кисть и в воздух из пистолета

Полиция составила на мужчину административный протокол.

Житель Металлостроя попал под административную статью за стрельбу в не отведенных для этого местах. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 31-летний мужчина обеспокоил пальбой жителей улицы Садовой поздним вечером 9 августа.

Как выяснилось, около 22.30 мужчина сначала прострелил себе кисть правой руки из травматического пистолета, находясь в парадной своего дома, а затем вышел на улицу и выстрелил в воздух. На беспокойного стрелка в полицию пожаловались местные жители. Что послужило причиной нанесения травмы мужчины самому себе, не уточняется.

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