Рабочий жилкомсервиса избил до смерти собутыльника в Колпино

У погибшего была диагностирована черепно-мозговая травма.

Мужчина умер после драки с сотрудником ЖЭС-1 в Колпинском районе Петербурга. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 26 июля, в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи. По его словам, в квартире дома №69 по Октябрьской улице после драки обнаружили труп. У погибшего гражданина Украины была открытая черепно-мозговая травма.

Спустя несколько часов правоохранители задержали рабочего ЖЭС-1, который избил мужчину руками и ногами во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Рабочего задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Выборга во время пьяной ссоры зарезала сожителя.

Фото: Piter.TV