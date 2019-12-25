  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рабочий жилкомсервиса избил до смерти собутыльника в Колпино
Сегодня, 9:33
36
nadezhda_sib

Рабочий жилкомсервиса избил до смерти собутыльника в Колпино

0 0

У погибшего была диагностирована черепно-мозговая травма.

Мужчина умер после драки с сотрудником ЖЭС-1 в Колпинском районе Петербурга. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне, 26 июля, в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи. По его словам, в квартире дома №69 по Октябрьской улице после драки обнаружили труп. У погибшего гражданина Украины была открытая черепно-мозговая травма. 

Спустя несколько часов правоохранители задержали рабочего ЖЭС-1, который избил мужчину руками и ногами во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Рабочего задержали и поместили в изолятор временного содержания. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Выборга во время пьяной ссоры зарезала сожителя.

Фото: Piter.TV 

 

Теги: драка, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии