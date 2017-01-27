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В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочери
Сегодня, 16:21
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Cherepanov

В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочери

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О преступлении рассказала его супруга.

В понедельник, 29 июля в городе Любань Тосненского района Ленобласти задержали 42-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Об изнасиловании 20 октября 2018 года сообщила супруга подозреваемого. По ее словам, в этот день мужчина надругался над 14-летней девочкой в квартире на Советской улице. Тогда же возбудили уголовное дело.

Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что молодую девушку жестоко изнасиловали на проспекте Культуры.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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