В Ленобласти задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней дочери

О преступлении рассказала его супруга.

В понедельник, 29 июля в городе Любань Тосненского района Ленобласти задержали 42-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Об изнасиловании 20 октября 2018 года сообщила супруга подозреваемого. По ее словам, в этот день мужчина надругался над 14-летней девочкой в квартире на Советской улице. Тогда же возбудили уголовное дело.

Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что молодую девушку жестоко изнасиловали на проспекте Культуры.

Фото: Pixabay