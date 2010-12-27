Молодую девушку жестоко изнасиловали на проспекте Культуры

Полиция задержала 54-летнего подозреваемого, который был судим девять раз.

В Калининском районе Петербурга на лестничной клетке дома №29/6 по проспекту Культуры жестоко изнасиловали 28-летнюю девушку из Беларуси. Полиция задержала 54-летнего подозреваемого с обильным криминальным прошлым. Об этом во вторник, 30 июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшую госпитализировали в Городскую больницу №3. В Петербург она приехала в апреле 2018 года, чтобы работать архитектором.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. К материалам проверки следователи приложили шприцы и жгут.

Подозреваемый попадал под суд девять раз. С 1981 по 2010 годы его обвиняли за хулиганство, кражу, угрозу убийства, вымогательство, грабежи, покушение на изнасилование и изнасилование.

Весной 2010 года мужчину приговорили к девяти годам строго режима за покушение на сбыт наркотиков. В 2015 году приговор смягчили, а в 2017 преступника выпустили на волю под административный надзор. В последний раз он отмечался у участкового в июне 2019 года.

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