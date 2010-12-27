На площади Стачек разбился автомобиль каршеринга

Водитель не вошел в поворот.

Во вторник, 30 июля на площади Стачек у Нарвских ворот разбился автомобиль каршеринга "Car Smile". Прохожие оказали помощь водителю легкового автомобиля. Об этом сообщили петербуржцы в социальных сетях.

По предварительным данным, мужчина не вошел в поворот. Автомобиль упал на бок на трамвайные линии, его отволокли в сторону, чтобы не создавать пробку. Повреждения есть по всему корпусу, но больше всего пострадала передняя часть.

Очевидцы рассказали, что мужчину перенесли на газон. Он лежит без движения и нуждается в медицинской помощи.

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