Житель Тихвина пытался задержать гаражных воров своим автомобилем

Мужчина перегородил злоумышленникам выезд, но их это не смутило.

Во вторник, 20 августа, житель Тихвина самостоятельно пытался задержать гаражных воров. Для этого он перегородил своим автомобилем выезд на Ленинградской улице, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Преступники вскрывали гаражи неподалеку от ДРСУ. Около 16:00 их заметил местный житель, который перегородил ворам выезд и сообщил об этом в полицию.

Воры не смутились и на полном ходу протаранили преграду своим белым фургоном "Peugeot Boxer". Когда на место прибыли полицейские, злоумышленники уже скрылись, а на нескольких гаражах остались следы взлома. По словам мужчины, который поставил под удар свое авто, злоумышленники уехали с номерами Брянской области.

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Фото: Pixabay