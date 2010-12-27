В Киришах разбился насмерть 29-летний промышленный альпинист

Во вторник, 20 августа, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе разбился насмерть промышленный альпинист. По предварительным данным, он чистил газоотход на высоте около 50 метров и упал вниз с деревянных настилов. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Трагедия произошла на шоссе Энтузиастов. Скорою помощь вызвали в 10:00, но прибывшие на место медики лишь диагностировали мгновенную смерть погибшего. Установлено, что 29-летний альпинист жил в Киришах и работал в подрядной компании ООО "НОВЫЭК".
Полиция начала устанавливать подробности происшествия.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге мужчина отдал полиции почти 300 кг боеприпасов.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )