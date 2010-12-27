В Киришах разбился насмерть 29-летний промышленный альпинист

Он чистил газоотход на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Во вторник, 20 августа, на Киришском нефтеперерабатывающем заводе разбился насмерть промышленный альпинист. По предварительным данным, он чистил газоотход на высоте около 50 метров и упал вниз с деревянных настилов. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Трагедия произошла на шоссе Энтузиастов. Скорою помощь вызвали в 10:00, но прибывшие на место медики лишь диагностировали мгновенную смерть погибшего. Установлено, что 29-летний альпинист жил в Киришах и работал в подрядной компании ООО "НОВЫЭК".

Полиция начала устанавливать подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге мужчина отдал полиции почти 300 кг боеприпасов.

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