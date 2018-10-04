В Петербурге мужчина отдал полиции почти 300 кг боеприпасов

Схрон находился в Кировском районе Ленобласти.

Петербуржец сообщил правоохранителям местонахождение крупного схрона с боеприпасами времен ВОВ, потенциально опасные объекты уничтожили на месте.

В ходе ежегодной операции "Арсенал" 52-летний мужчина обратился к сотрудникам полиции и добровольно показал место, на котором находились 268 кг боеприпасов. Недалеко от урочища Карбусель в Кировском районе были обнаружены 130 минометные мины, 25 артиллерийских снарядов и 14 гранат.

Боеприпасы не стали перевозить на полигон и уничтожили на месте.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в крепости Керчь нашли фугас и 1700 боеприпасов времен ВОВ.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО