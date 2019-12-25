Житель Лужского района похитил более 700 кг железнодорожных деталей

Мужчина сдал детали в пункте приема черного металла и получил за это деньги.

Злоумышленник похитил более 700 кг железнодорожных деталей со станции "Чолово" в Ленинградской области. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Полицейские установили, что 35-летний житель Лужского района ночью проник на территорию станцию. Оттуда он тайно вынес элементы скрепления железнодорожного полотна со шпалами. Злоумышленник погрузил их в автомобиль и доставил в пункт приема черного металла. Полученными деньгами распорядился по собственном усмотрению.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей в пользу петербуржца.

Фото: УТ МВД по СЗФО