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Житель Лужского района похитил более 700 кг железнодорожных деталей
Сегодня, 13:36
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nadezhda_sib

Житель Лужского района похитил более 700 кг железнодорожных деталей

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Мужчина сдал детали в пункте приема черного металла и получил за это деньги.

Злоумышленник похитил более 700 кг железнодорожных деталей со станции "Чолово" в Ленинградской области. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Полицейские установили, что 35-летний житель Лужского района ночью проник на территорию станцию. Оттуда он тайно вынес элементы скрепления железнодорожного полотна со шпалами. Злоумышленник погрузил их в автомобиль и доставил в пункт приема черного металла. Полученными деньгами распорядился по собственном усмотрению. 

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд взыскал с МВД РФ 100 тыс. рублей в пользу петербуржца. 

Фото: УТ МВД по СЗФО 

Теги: железная дорога, кража
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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