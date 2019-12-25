Житель Ломоносовского района угрожал расправой гражданской жене и собаке

Утром понедельника, 18 мая, в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о ссоре бывших супругов, проживающих совместно с пятью детьми в деревне Глядино. Женщина 49 лет заявила, что бывший возлюбленный угрожал застрелить ее. Об этом стало известно Piter.TV.
Кроме того, по словам потерпевшей, мужчина грозился расправиться и с собакой семейства.
При обыске трехэтажного дома, в котором проживают экс-супруги, сотрудники правоохранительных органов изъяли автомат Калашникова, карабин "Маузер", винтовку Мосина времен ВОВ, ружье и более 200 патронов. Все оружие было направлено на экспертизу.
Подозреваемый сам пришел в отделение полиции вечером того же дня, чтобы сдать огнестрел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказали о том, что на Ириновском проспекте полицейский застрелил агрессивную собаку.
Фото: Piter.TV
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