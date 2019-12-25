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На Ириновском проспекте полицейский застрелил агрессивную собаку
Сегодня, 12:00
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IRINA_CHALKINA

На Ириновском проспекте полицейский застрелил агрессивную собаку

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По факту инцидента проводится проверка.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что на Ириновском проспекте полицейский застрелил агрессивную собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как оказалось, в полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что возле одного из домов по Ириновскому проспекту лежит мужчина. Прибывшие на место событий полицейские увидели рядом с мужчиной двух собак, которые никого не подпускали. 

Известно, что полицейским пришлось открыть стрельбу. В результате была убита одна собака, а вторая сбежала. Мужчина, который лежал на земле оказался сильно пьян. 

По факту инцидента проводится проверка. 

Ранее мы сообщали о том, что пьяные посиделки закончилась для петербуржца смертью в кустах.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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