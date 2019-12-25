По факту инцидента проводится проверка.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что на Ириновском проспекте полицейский застрелил агрессивную собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как оказалось, в полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что возле одного из домов по Ириновскому проспекту лежит мужчина. Прибывшие на место событий полицейские увидели рядом с мужчиной двух собак, которые никого не подпускали.

Известно, что полицейским пришлось открыть стрельбу. В результате была убита одна собака, а вторая сбежала. Мужчина, который лежал на земле оказался сильно пьян.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что пьяные посиделки закончилась для петербуржца смертью в кустах.

Фото:pixabay