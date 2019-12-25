Пьяные посиделки закончилась для петербуржца смертью в кустах

Умерший постоянно пил и был неоднократно судим.

Во вторник, 18 мая, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась пенсионерка и попросила найти ее 38-летнего сына, который ушел из дома несколько дней назад и не вернулся. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что в последний раз видела своего сына 13 мая. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он направлялся к своим знакомым, чтобы продолжить распивать спиртное.

На следующий день после обращения пенсионерки в кустах около воды на Выборгском шоссе нашли тело мужчины. Женщине удалось опознать его по фотографии. Умершим оказался пропавший сын петербурженки.

Гражданин постоянно пил и вел асоциальный образ жизни. Его неоднократно судили за распространение наркотиков и кражи. Мужчина часто уходил из дома на несколько дней.

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Фото: Piter.TV