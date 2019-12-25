Житель Ленобласти обнаружил труп школьницы в бесхозном гараже

До этого девочка вместе с друзьями пила неустановленную жидкость из канистры.

Вечером 18 мая в полицию Ленобласти обратился мужчина и заявил об обнаружении трупа девочки в одном из бесхозных гаражей города Кировска. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Погибшей оказалась ученица 8 класса. На теле девочки не было следов насильственной смерти. Рядом с умершей лежала пятилитровая канистра с прозрачной жидкостью, а также темная пластиковая бутылка 1,5 литров без этикетки.

Полиции стало известно, что восьмиклассница около суток находилась в компании двух друзей. Вместе с ними она распивала эту неустановленную жидкость. В настоящий момент выясняются точные причины смерти девочки.

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Фото: Piter.TV