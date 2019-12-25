Житель Петергофа избил и изнасиловал знакомую 11-классницу

Потерпевшую отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Вечером 11 сентября в дежурную часть полиции обратилась девушка 2002 года рождения, ученица 11 класса, с заявлением об избиении и изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, все произошло 11 сентября около 21:30 в квартире дома на улице Озерковой в Петергофе. Девушка рассказала, что 34-летний знакомый избил и изнасиловал ее после совместного распития спиртных напитков.

Потерпевшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибами лица, головы, конечностей, в состоянии после изнасилования. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой.

Подозреваемого задержали "по горячим следам". В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе.

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Фото: pixabay.com