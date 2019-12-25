Житель Лодейного Поля попытался расправиться с собственным сыном при помощи ножа

Семейная драма разыгралась за распитием алкоголя.

В ночь на понедельник, 1 июня, пожилой житель Лодейного Поля чуть не лишил жизни взрослого сына, пырнув его ножом. Об этом стало известно Piter.TV.

По версии следствия, между близкими родственниками вспыхнула ссора: пьяный отец не смог договориться с 37-летним отпрыском и, схватив нож, нанес ему несколько ударов в живот. После тяжелых ранений пострадавшему была оказана скорая медицинская помощь: он чудом выжил.

В данный момент подозреваемый находится под следствием, в его отношении возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Pixabay