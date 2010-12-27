В Ленобласти мужчина угнал авто у тещи, разбил и вернул обратно

Полиция ведет проверку.

23 апреля житель Бокситогорского района Ленинградской области угнал машину своей тещи. Немного позже он вернул ее на место, только уже не в самом хорошем состоянии.

Как сообщает "Полтикэксперт", в отдел полиции позвонила жительница Пикалево, которая заявила, что ее муж угнал у ее матери LADA X-Ray. Для каких целей мужчина брал автомобиль -не сообщается. Через 13 минут девушка перезвонила и заявила, что супруг вернул машину и припарковал ее около дома.

Стоит отметить, что авто отечественного производителя вернулось к хозяйке с серьезными повреждениями. По факту случившегося ведется проверка.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что жители Парголово собственноручно разобрались с черным мусорщиком.