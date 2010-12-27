Жители Парголово собственноручно разобрались с черным мусорщиком

Злоумышленник хотел выбросить строительный мусор на одном из полей, но застрял в грязи.

Петербуржец хотел избавиться от строительного мусора на одном из полей Ленинградской области, но его настигла карма. Сначала его грузовик застрял в грязи, а затем в гости наведались и местные жители.

Как рассказал Красимир Врански, участник движения "Красивый Петербург", неприятный инцидент произошел в минувшее воскресенье. Мусорщик на грузовике решил оставить отходы в полях Парголово на Фермерском переулке. Остаться не замеченным нарушителю не удалось, так как растаявшая грязь не дала машине проехать, а затем и выехать.

Пока водитель ходил за помощью, странную машину в поле заметили местные жители. Они решили по своему объяснить водителю, что мусор в поле выбрасывать нельзя, и прокололи авто все четыре колеса. После содеянного они провели с нарушителем разъясняющую беседу. Красимир Врански отметил, что полиция 49-го отдела на место происшествия так и не приехала.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал на месторождениях под Выборгом выявлена свалка с опасными отходами.

Фото: Красимир Врански