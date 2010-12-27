На месторождениях под Выборгом выявлена свалка с опасными отходами

У компании отсутствует план развития месторождений, а на территории лежат покрышки и другой мусор.

19 марта в Выборгском районе Ленинградской области завершилась проверка в отношении ООО "Дискавери Трейдинг" на двух их месторождениях. Как сообщают в областной прокуратуре, на участках были выявлены нарушения, связанные с охраной недр.

Установлено, что компания на месторождениях "Желанное, участок Моховое" складировали отходы, загрязняющие почву вокруг. Среди них были найдены отработанные покрышки, а также зафиксирован факт разлива топлива и горюче-смазочных материалов, относящихся к 3 и 4 классу опасности.

Стоит отметить, что у ООО "Дискавери Трейдинг" отсутствует план развития работ на этот год. Для прокуратуры это стало еще одним доказательством того, что нарушены правила пользования недр, предусмотренных лицензией.

Прокуратура возбудила в отношении фирмы два административных дела по статьям " Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов либо привести месторождение полезных ископаемых и гидроминеральных ресурсов в состояние, непригодное для разработки" и "Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами".

Руководителю компании было внесено представление об устранении нарушений.

Фото: Прокуратура Ленинградской области