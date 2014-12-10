В Петербурге ликвидировали десятки незаконных свалок

И расчистили 70 тысяч квадратных метров.

В августе 2025 года в Санкт-Петербурге завершена масштабная уборка территорий от незаконных свалок отходов. По данным вице-губернатора Алексея Корабельникова, город освободил 70 тыс. кв. м земли, что сопоставимо с площадью полутора Дворцовых площадей. Итоги подвели на совещании с комитетом по природопользованию и главами районных администраций.

За один месяц удалось ликвидировать 43 скопления мусора. Больше всего незаконных свалок находилось в Выборгском районе, где расчистили 11 участков. Активная работа также велась в Колпинском, Курортном и Петродворцовом районах.

Особое внимание уделили обращениям жителей, поступавшим через официальные каналы и на прямую линию губернатора. В числе таких адресов оказались Приневская улица в Невском районе и Успенская дорога в Парголово. Там мусорные кучи доставляли жителям наибольшие неудобства.

Алексей Корабельников заявил, что городские власти намерены продолжать работу в усиленном режиме. По его словам, к концу 2025 года количество незаконных свалок должно сократиться не менее чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Все запланированные мероприятия необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.

