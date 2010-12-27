Житель Ленобласти убил брата из-за наследства

Он нанес ему не менее 37 ударов железной кочергой.

Следствие доказало вину мужчины, убившего родного брата из-за наследства. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Ленинградской области.

По версии следствия, в ноябре 2017 года обвиняемый нанес своему младшему брату не менее 37 ударов железной кочергой по голове и телу. Потерпевший пытался убежать, но его брат догонял и добивал его. В итоге пострадавший скончался от полученных телесных повреждений. Конфликт между братьями произошел из-за раздела имущества. По наследству после смерти матери им достался дом, который они так и не смогли поделить.

Обвиняемый уже имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть. Вину за смерть брата он так и не признал, хотя по делу собрано достаточно доказательств. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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