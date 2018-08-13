В Подмосковье отец случайно застрелил 10-летнего сына

Появились первые подробности трагедии в Солнечногорском районе Московской области.

Накануне, 12 августа, в частном доме в Солнечногорском районе отец случайно застрелил своего сына.

Мужчина с семьей отдыхали за городом в выходные. Отец и сын решили пострелять из пневматического ружья, но мужчина, стреляя по мишени, не обеспечил безопасность. Во время одного из выстрелов, 10-летний сынишка оказался в зоне мишени. Пуля попала в грудь ребенку. Мальчик погиб на месте, сообщают в следственных органах.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Семья считалась благополучной, на учетах не состояла.

По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы очевидцев СУ СК РФ по Московской области

Расследование уголовного дела продолжается