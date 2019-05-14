Житель Ленобласти повстречал в заповеднике барсука

Мужчина отметил, что до этого он долго сидел у барсучей норы, но так никого там и не увидел.

Житель Ленобласти рассказал о встрече с барсуком в Нижне-Свирском государственном заповеднике. История опубликована в официальном сообществе заповедника "ВКонтакте".

В одиннадцатом часу барсук кормился на дороге. Я увидел его, поснимал. А потом еще долго ехал за ним [на велосипеде] по дороге, а он все не уходил, перемещался только. А.П. Смирнов, автор снимка

Мужчина отметил, что до этого он долго сидел у барсучей норы, но так никого там и не увидел. А этого барсука он повстречал случайно, мужчина предположил, что это был самец, так как он был довольно крупный.

В начале месяца житель Выборгского района встретил барсука на прогулке с собакой.

Фото: ВК/ Нижне-Свирский государственный заповедник ( А.П. Смирнов)