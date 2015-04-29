Житель Ленобласти съел всю еду в доме друга и получил уголовный срок

Мужчина украл картофель. По дороге овощи потихоньку выпадали из мешка. По следам из корнеплодов полицейские и нашли злоумышленника.

Житель Ленобласти объел приятеля и стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошел в Лодейном Поле. Накануне, 25 декабря, в отношении мужчины был вынесен обвинительный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Лодейнопольского городского суда.

Пьяный 25-летний ленинградец проголодался и решил отужинать у друга, в холодильнике которого "всегда была еда". Он сломал навесной замок на двери, вошел в дом и съел все, что нашел. Хозяин жилья вернулся домой и не нашел майонез, кетчуп, яйца, колбасу, сыр и корнеплоды.

Добавим, что уходя из дома, голодный мужчина прихватил 35 килограммов картошки. По дороге овощи потихоньку выпадали из мешка. По следам из корнеплодов полицейские и нашли злоумышленника.

На молодого человека завели уголовное дело. В суде мужчина полностью признал вину. Суд назначил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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Фото: Piter.tv